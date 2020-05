Nagy Ervin különleges apa-lánya fotót posztolt: a képen az új családtag is helyet kapott.

A színész kislánya a napokban ünnepelte 10. születésnapját. Ervin nem mindennapi ajándékkal lepte meg Lolát, a színész ugyanis egy Fergeteg nevű lovat ajándékozott kislányának.

"Remélem egy életre szóló barátság kezdete..."

A színész és felesége 2015-ben döntöttek a különválás mellett, de lányuk mindkettejük életében nagyon fontos szerepet tölt be. Lola Nagy Ervin menyasszonyával, Borbély Alexandrával is jó kapcsolatot ápol. A sármos színész korábban így nyilatkozott a Best magazinnak az apaságról:

"Örülök, hogy Lola édesapjaként jóval érzékenyebb ember lettem, bonyolultabb személyiséggé váltam, és hogy a lányomnak köszönhetően még fogékonyabb lettem a női finomságokra."