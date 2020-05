Jó pár éve törhetetlen népszerűségnek örvend a vegán életmód, bár ezzel együtt ugyanannyi szkeptikus támadás is éri. Vannak, akik állítják: kicsattannak az energiától és soha sem érezték magukat jobban, ám akadnak olyanok is, akik szerint többet árt, mint használ. Az utóbbihoz tartozik félig-meddig Flic Everett újságíró is, aki kipróbálta a vegán étrendet és három évig élt e táplálkozás szerint.

A szerzőnő még 2016 júniusában kapott egy állást a Vegán Életmód Magazinnál, ám ahhoz hogy minél hitelesebben tudjon cikkeket írni a témáról, ő is vegánná vált - írja a DailyMail.

Az elején izgalmas kalandnak vélte: új dolgokat főzött, evett, vásárolt, inspirálta az új munkája, ahol minden csak erről szólt.

Első tünete egy szúró fájdalom volt, vizelés közben. Mivel nem múlt el, orvoshoz ment, de még ő sem tudta pontosan megállapítani, mitől lehet. Hiába kapott rá többfajta gyógyszert is, nem múlt el fájdalma.

A következő problémája a fogínyvérzés volt, amit lassan már minden fogmosásnál tapasztalt. Ezek után pedig már rendszeres fejfájás is gyötörte reggelenként, és furcsa foltok jelentek meg a bőrén a szája körül. Hiába kapott bármilyen gyógyszert semmi sem segített neki.

"Eltelt újabb pár hónap, és ekkor már kezdtem úgy érezni magam, mint egy problémás páciens. A szexuális életem igazából nem is létezett az állandó fájdalmak miatt, és kezdtem azt hinni, hogy ez már állandósulni fog" - mesélte Flic.

Az idő múlásával több fajta vizsgálaton is átesett, ám ezek eredménye mind negatív lett. Az egyik konzultáció során orvosa észrevette, hogy nikkelékszereket visel, így gyanakodni kezdett az allergiára. Az allergiateszt is alátámasztotta a diagnózist, és az újságíró megkönnyebbült.

Amikor hazaért, gyorsan rákeresett a neten, hogy megnézze, milyen ételekben van nikkel. Kiderült, hogy a szójában (a vegán étrend egyik alapjában), sőt majdnem az összes létező növényeredetű ételben megtalálható, így azonnal leállt ezek fogyasztásáról.