Az énekesnő nem tagadta, hogy nagyon félt a császármetszés előtt. Sírva simogatta a pocakját, és azt mondogatta kislányának: minden rendben lesz.

"Biztos nem voltam túl meggyőző, mert nagyon féltem, de nem akartam, hogy ő érezze. Persze azt is tudtam, hogy érzi, hisz itt van bennem. Érez engem, ahogy én is őt" - mondta a család.hu-n vezetett blogján.

Gabinak korábban már voltak rossz tapasztalatai a kórházzal, hiszen életmentő műtéten esett át, ezért nagyon félt, hogy eluralkodik rajta a pánik.

"A szúrást a hátamban szinte egyáltalán nem éreztem, csak ahogy a meleg szétárad a lábamban. Én pont attól tartottam a leginkább. A fájdalomtól soha nem féltem, csak attól, hogy lebénulok, nem kapok levegőt, tehetetlen vagyok. Közben valaki a szobában azt mondta: 'Gabriella, most felgyorsulnak az események, feküdjön le, azt már nem fogja érezni...' és ilyeneket... Csak foszlányok jutottak el hozzám."

"Azt mantráztam, hogy innen már nincs visszaút, ezt már itt és most végig kell csinálnom. Ez most megtörténik velem" – mesélte Gabi, aki igyekezett a jóga légzést alkalmazni, hogy megnyugodjon.

Később párját is beengedték hozzá, de ebből nem sokra emlékszik.

„Végül is elég rövid ideig volt velem, hiszen az előkészületre még nem jöhetett, viszont amikor kiemelték Hannit, ő is kiment vele. Még miközben szaladt kifelé, visszanézett rám, és ekkor megpillantotta a méhlepényt, amit saját bevallása szerint nem kellett volna. Utólag azt mondta, csak azért nem ájult el, mert gyorsan azt mondta magának, hogy ez olyan, mint egy borjúmáj..."