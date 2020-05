Most, a kijárási korlátozás alatt nem nehéz magunkra szedni néhány kilót. Sokan unalmukban is csipegetnek, és nem is mozgunk annyit, amennyit egyébként. Nem így Makány Márta, aki egyrészt tevékenyen, maszkok készítésére is felhasználja a rendelkezésre álló időt, másrészt odafigyel az étkezésére, így a fogyása nem állt meg, hanem szépen halad tovább. Abban, hogy ne legyen éhes, egy gyógynövény kapszula segít neki. A TV2 Több mint testőr műsorában erről beszélt.