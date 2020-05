A 38 éves énekesnő szívesen élné át újra az anyaság örömeit fiatal párjával. Britney már két kamaszfiú édesanyja, úgy tűnik, szeretne egy kislányt is. Viszont az édesapja nem támogatja a családbővítést a The Sun szerint.

A sztár már néhány éve is pedzegette, hogy szívesen vállalna gyereket Sammel. Lehetséges, hogy most jött el az ideje?

Mindenesetre edzés közben elnézve a párt, nagy az összhang közöttük.