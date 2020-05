A természetes szépségű Koroknyai Virág nem szégyellte bevállalni ébredés utáni arcát. Nem is csoda, hiszen a szépségkirálynő még smink nélkül, szemüvegben is gyönyörű.

A fiatal szépség már többször megmutatta magát smink nélkül, a karantén alatt különsen igyekszik kevebb kozmetikumot kenni az arcára. Ám most egy kora reggeli fotót posztolt ébredés után, amin még szemüveget is viselt. Bebizonyítva ezzel, hogy egy igazi szépségkirálynő még hajnalok hajnalán is gyönyörű.