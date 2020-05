Két éve készül Kulcsár Edina és Csuti közös otthona. Most már látják a fényt az alagút végén, hamarosan beköltözhet a házba a nem rég új taggal bővült család. Csuti megmutatta, hogy áll most új otthonuk.

A sztárpár szerette volna, ha a kis Nina érkezésére már kész lett volna az otthonuk, sajnos azonban nem úgy haladtak az építkezéssel, ahogy eltervezték. Edina anno hangot is adott annak, hogy Csuti állandóan azt ígéri, már csak hetek kérdése. Most azonban úgy tűnik, hamarosan valóban birtokba vehetik a csodaszép új házat. Csuti meg is mutatta, hogy néz ki jelenleg.