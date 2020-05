Nagyonnehéz időszakon van túl Szögeczki Ági, akit egy ismeretlen betegség támadott meg. Két napig mozdulni is alig tudott, ezért felkészítette kisfiát arra az esetre is, ha elájulna vagy bármi történne vele.

Ági szinte kisfia születése óta egyedülálló édesanya, a volt párja jelenleg is Olaszországban tartózkodik. A vírus miatt ismét jó kapcsolatba kerültek egymással.

"Nem könnyű időszakon vagyok túl. Az egész a tél végén kezdődött, Patrickkal voltam otthon, szörnyű, eddig ismeretlen fájdalmat éreztem a torkomban. Lázas lettem, köhögtem, ismeretlen nyomást éreztem. A kisfiam is megrémült, sosem látott még így. Elmagyaráztam neki, hogy milyen számot kell hívnia, kit engedhet be a lakásba, és melyik kulcs nyitja az ajtót, ha elájulok, vagy nem tudok felkelni, és segítséget kell kérnie. Szörnyű volt ilyen terhet a fiam vállára tenni, de nem volt más választásom. Azóta sem derült ki, hogy mi ment rajtam keresztül, de szerencsére két nap alatt túl voltam rajta. Már biztos vagyok benne, hogy Szebeni Pistinek köszönhetem a gyors javulásomat. Egy TV felvételen mesélt róla, hogy egy speciális immunregeneráló kúrát tart, ami erősíti a szervezetének védekezőmechanizmusát. Persze én is rögtön beszereztem azokat a gyógynövénykivonatokat, amiket ő szedett, és ez készített fel a betegségre. Aztán tetőzött a járvány, a határokat lezárták. Nem ápoltam jó kapcsolatot a fiam olasz apukájával, de ez a helyzet valahogy helyre tett minket. Újra szeretettel tudunk egymással beszélni, borzasztóan aggódom érte és a szüleiért, akikkel mindig is nagyon szerettük egymást. Patrick mostanra jutott el arra a pontra, hogy nagyon hiányolja az apukáját, úgyhogy azóta is tartjuk a hatékonynak bizonyult immunkúrát, hogy amint lehetséges, utazhassunk, vagy nyugodt szívvel fogadhassuk itthon a volt páromat" - magyarázta Ági, aki saját szülei miatt is félelemben él az utóbbi időben.