Olaszország is elkezdett lazítani a szigorú óvintézkedéseken, ennek része, hogy engedélyezték a profi csapatsportokban a közös edzéseket május 18-tól. Már azt is lehet tudni, hogy Serie A pedig június 13-tól folytatódik, így Ronaldónak jó formában kell lennie.

A sztárfocista úgy tűnik, minden alkalmat megragad az edzésre. Összekötötte a kellemest a hasznossal, és kisfiát is bevonta a sportolásba, így míg a gyerekével tölt időt egyben készül a szezonra is.