Ha tetszik ez a stílus, de eddig nem mertél (vagy tudtál) nekiállni, és van egy kis kézügyességed - na meg rengeteg türelmed -, akkor ne habozz a kipróbálással. Ám még mielőtt belevágsz a fonásba, adunk néhány tanácsot, amelyeket érdemes megfogadnod.

Tedd próbára a hajad

Amennyiben póthajjal tervezed ötvözni a saját hajad, abban az esetben érdemes tenned egy hajpróbát, hogy megtudd, mit bír el a hajad - illetve a fejbőröd. A póthaj miatt ugyanis jelentősen megnövekszik a hajhagymáidra illetve a fejbőrödre nehezedő súly, ezt pedig nem mindenki viseli jól. Első körben válassz ki három egymás mellett lévő tincset, fond be őket, és várj pár napig. Ha úgy érzed, túlságosan húz, szorít, esetleg viszket a fejbőröd vagy netán ki is pirosodik, akkor sajnos módosítani kell az elképzeléseiden. Ettől még persze lehet afrofonásod, de a póthajas verziót érdemes elkerülnöd, mert több bosszúságot fog okozni, mint örömet.

Ha jól bírtad a próbát, akkor is legyél résen: ha túlságosan sok póthajat használsz, a fejbőröd előbb vagy utóbb be fogja adni a kulcsot. Próbálj meg ne sokkal több tincset készíteni, mint amennyit a saját hajadból is el tudnál készíteni. Ez azért is fontos, hiszen az utóápolás során is sokat segíthetsz magadon.

Szerezd be a megfelelő kellékeket

Ne feledd, a hatékony munkához átgondoltság kell, illetve az, hogy minden szükséges eszköz a rendelkezésedre álljon. Főleg, ha a hajadról van szó, hiszen ha hiba csúszik a gépezetbe, az bizony látványos is lehet. Amire szükséged lesz a fonáshoz:

Wax vagy hajolaj, amellyel a kiálló, szálló hajszálakat le tudod simítani.





Aprócska hajgumik (50-100 db) amelyekkel rögzíteni tudod a fonatokat. Ha igazán esztétikus eredményt szeretnél, akkor érdemes színben a stílusodhoz passzoló gumikat választani. De ha nem szeretnéd, hogy látszódjanak a rögzítések, akkor válassz átlátszó gumit.





Sűrű fésű, amivel szép, egyenletes választékokat tudsz készíteni, ugyanis aprócska részletnek tűnik, de a rosszul elválasztott vonalak nagyon csúnyán mutathatnak.





Szerezz be minél több tükröt, hogy a lehető legtöbb irányból szemlélni tudd a munkádat. Főleg ha kezdő vagy, hiszen ilyenkor hatalmas káoszt tud okozni, ha nem látod, mit csinálsz.





Kis csatok, amelyekkel el tudod tűzni a szöszösödő babahajakat a fonás útjából.

Tippek

Édemes fonás előtt megmosni a hajad. Igaz, így csúszósabb lesz, ami lassabbá teheti a fonási sebességed, de cserébe néhány napot nyersz a mosással, ami afrofonás esetén nem utolsó szempont.

Szintén ajánlott valamiféle szisztéma szerint haladni a tincsekkel. Egyesek a tarkójuktól haladnak felfelé, majd a fejük búbjától jobb és bal irányba. Ám ha kezdő vagy, akkor érdemes fordítva kezdened, hogy mire a tarkódhoz érsz, csukott szemmel is képes legyél szép tincseket fonni.

Ne ijedj meg, ha néhány óra után megfájdul a kezed. Előfordulhat, hogy az ujjaid nincsenek hozzászokva az ilyesféle, hosszútávú terheléshez. Érdemes időnként kis szünetet tartani, megmasszírozni, ellazítani a kezed - akár izomlazító kenőccsel is.

Kezelés

Ha elkészültél, akkor az első és legfontosabb, hogy örülj neki és legyél magadra büszke. Ezt követően pedig figyelj oda a hajad ápolására, hiszen hiába nem látod, ugyanúgy koszolódik. Mosás esetén a tövekre fókuszálj, de óvatos mozdulatokkal mosd, ne dörzsöld úgy, mint máskor, hogy ne bolyhosodjon ki olyan gyorsan. Lehetőleg ne moss olyan sűrűn hajat, mint egyébként tennéd. Ha hajlamos vagy a zsírosodásra, akkor használj száraz sampont.

Szárításnál pedig törekedj arra, hogy minél szárazabb legyen a hajad, de ne csak a töveknél, hanem a tincsek teljes hosszában. A hajadnak ugyanis szüksége van a megfelelő légzésre, ám ha túl sokáig áll nedvesen, azzal károsíthatod a későbbiekben. Ha nyári meleg van, akkor a napon is száríthatod, az tökéletesen megfelel.