Szinte az egész világot ledöbbentette a hír januárban, amikor arról a 13 éves orosz lányról olvasott, aki egy talkshow-ban jelentette be: tízéves barátjától terhes.

A szakértők szerint biológiai képtelenség, hogy a kisfiú legyen az apa és több pletyka is terjengett arról miszerint egy 15 éves fiú ejtette teherbe, akit később őrizetbe is vettek. Ezt a hazájában azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Darya tagadta közösségi oldalán, sőt nemrég megmutatta húszhetes gömbölyödő pocakját. Úgy néz ki, nem állhat a boldogságukba semmi, hiszen nem rég egy videóban felfedte gyermeke nemét és nevét is: a kisbaba kislány lesz, és a Carolina nevet fogja kapni.