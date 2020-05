A szülés és a születés rendkívül megterhelő mind az anya, mind a baba számára, így nem meglepő, ha az eseményeket követően több orvosi vizsgálatot is elvégeznek mindkettőjükön a kórházban töltött pár nap alatt. Az újszülött esetében az első ilyen vizsgálat nem más, mint az Apgar-teszt.

Mi is az az Apgar-teszt?A születést követő napokban a kisbabát többször és alaposan megvizsgálják, hogy biztosak legyenek abban, hogy egészséges és minden rendben van vele. Legelőször lemérik a súlyát, a hosszát illetve egyperces korában elvégzik rajta az ún. Apgar-tesztet is, amelyet az 5. percben megismételnek.

Az Apgar-teszt egy mérési módszer, amelynek segítségével egy tízes skálán pontozzák az újszülött állapotát. A tesztet Virginia Apgar, egy amerikai orvosnő fejlesztette ki és 5 objektív életjelenséget vizsgál:bőrszín, szívműködés, reflexek, izomtónus, légzés. A kategóriák 0, 1 vagy 2 pontot kaphatnak, minél nagyobb a pontszám, annál jobb az adott paraméter. A pontokat végül összeadják, így kapják meg az újszülött Apgar-értékét, illetve ezek a paraméterek adnak információt az orvosoknak a baba külvilághoz való alkalmazkodásáról, valamint ezekből kiindulva lehet gyanakodni esetleges kóros állapotokra is.

Apgar-értékekAz egészségesújszülöttek Apgar-indexe általában 7-10 pont közé esik, 7 pont alatt azonban már orvosi beavatkozásra - például légzéstámogatásra - is szükség lehet, 4 pont alatt pedig intenzív ellátásra szorul a baba – például ballonos lélegeztetésre.

Vizsgált életjelenségek

Bőrszín

2 pont: egész teste rózsaszín

1 pont: teste rózsaszín, a végtagok kékek

0 pont: sápadt vagy egész teste kék

A születést követően sok baba kékes árnyalatú, de ha minden rendben van, akkor ez a szín gyorsan átvált egészséges rózsaszínre. A sötét bőrű babáknál nem a bőrszínt, hanem a száj nyálkahártyáját, a szemfehérjét és a tenyereket vizsgálják meg az orvosok.



Szívverés

2 pont: 100 fölött/perc

1 pont: 100 alatt/perc

0 pont: nem érzékelhető

A szívverésnek egy egészséges újszülött esetében meg kell haladnia a 100/percet. Néha, az első pár napban hallani egy kis szívzörejt, de ez csak annak köszönhető, hogy az éretlen keringés alkalmazkodik a kinti körülményekhez.

Reflexek

2 pont: sír, köhög, tüsszög

1 pont: grimaszol

0 pont: ingerlésre nem reagál

Az egészséges újszülött az első pillanattól kezdve reagál az ingerekre, akaratlan reakciói veleszületettek. A legfőbb reflexek: szopó (legerősebb reflex, ami nem csak a mellbimbóra korlátozódik), nyelő (születése után azonnal tud nyelni), fogó (a neki nyújtott ujjat azonnal megfogja), Moro-reflex (más néven átkaroló reflex), kereső (az arc cirógatásakor odafordul és kinyitja a száját), lépő (ha a hónaljánál felemelik, akkor lépegető mozdulatokat tesz).



Izomtónus

2 pont: aktív mozgás

1 pont: néhány végtagmozgás

0 pont: petyhüdt

Az egészséges újszülött aktívan mozgatja a kezeit és a lábait, ezek hiányában szülési sérülésre, például kulcscsonttörésre is gyanakodhat az orvos.



Légzés

2 pont: szabályos, síró

1 pont: gyenge, szabálytalan

0 pont: nincs

Az egészséges újszülött légzése erőteljes és szabályos, ha sír, akkor nagy gond nem lehet a légzéssel.



Az Apgar-tesztet kétszer is elvégzik a babán: a születése 1. percében mért értékek a méhen belüli körülményekre utalnak vissza, míg az 5. percben kapott pontszámok a későbbi állapotokra iránymutatóak. De senki ne aggódjon, ha esetleg az első érték alacsonyabb, mert általában a második vizsgálatnál az ilyen babák pontértéke is javulni szokott.