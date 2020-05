A kis Zente édesanyja, Tóth Krisztina rendszeresen beszámol kisfia állapotáról, és arról, hogy halad Zente gyógyulása a Zolgensma génterápia óta.

"Annyira sok dolgot tudnék mutatni! Viszont csak tudnék, mert felvenni az igazán jó pillanatokat, ügyeskedéseket nem sikerült. Jelenleg nagyon szépen térdel már, illetve egyre jobban tekeri a bicikli pedálját. Nemrég egyedül el is tudott indulni. Lám mire képes a türelmetlenség! Többszöri "Anya! Menjünk, menjünk!" felszólításra sem reagáltam és akkor gondolta, hogy most jól otthagy. Ami viszont a legszebb, leglátványosabb videó lehetett volna az az ágyról való lemászás és megállás. Olyan hirtelen történt, hogy nem kaptam szikrát! Eddig is imádott lemászni. Hasra fordul és már csúszik is lefelé, de korábban nem volt annyi erő a lábában, hogy rá is terheljen. Most viszont megtámasztotta és szépen felemelte a fejét, mellkasát. Bele is égett az emlékezetembe olyan szép volt..."

- írta a büszke anyuka.