Sirokai Diána elképesztő népszerűsége abban rejlik, hogy mindig megmutatja valódi idomait, és másokat is arra bíztat, hogy fogadják el a testüket olyannak, amilyen. Így tesz legfrissebb képeinél is, amelyek mellett ismét nem lehet szó nélkül elmenni.

A legismertebb magyar plus size modell sosem takargatja idomait, mindig bátran és büszkén pózol lengébbnél lengébb öltözékekben a közösségi oldalán, ahogy tette ezt most is.