Hatalmas botrány van kitörőben Till Attila oldalán: magyar divattervező fenyegetőzik szaftos pletykák kitálalásával

Till Attila tett közzé csoportképet arról a buliról, amin a haza sztárvilág legnagyobbjai vettek részt: többek között Ördög Nóra, Nánási Pál, Liptai Claudia, Majka, Stohl András és még sokan mások voltak ott, ám volt olyan, akit nem hívtak meg. Már Róbert divattervező hiányzott a partiról, amit a közzétett fotó alatti kommentben meg is említett. „Nahát engem nem hívtak! …. Végül is csak 10 évet dolgoztam" - írta Robi, aki ennél még többet is elárult: figyelmeztette a résztvevőket, hogy mindenkiről van szaftos sztorija.

Till Attila fotója alatt robbantott ki botrányt Már Róbert

Forrás: MW Bulvár/Bánkúti Sándor

Ha Már Róbert beváltja az ígéretét, hamarosan nagy botrány fog kitörni a hazai celebvilágban. Till Attila Facebook-oldalán közzétett csoportkép váltott ki indulatokat a divattervezőből, ugyanis a hazai sztárvilág legtöbbje ott volt a bulin, mint Ördög Nóra, Nánási Pál, Liptai Claudia, Majka, Stohl András, Till Attila és még sokan mások, Már Róbertet azonban nem hívták meg. „Mindenki imádkozzon ne érjek rá könyvet írni" - írta Már Róbert kommentben, majd folytatta. „Többet tudok mindenkiről mint szeretne! ..kivéve Tilla! Viszont az összes részvevőről vannak elsö sorból élményem. Válások, megcsalások, családi hisztik munka közben. Szeretők…. Házas szeretők! Mindenki vegye magára a maga ingjét" - idézi Már Róbertet a Borsonline.