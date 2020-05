A koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozás feloldása után biztosan te is vágysz arra, hogy kimozdulj a természetbe. Ha imádod a növényeket és sétálnál egy nagyot, az arborétumok ideális kikapcsolódást nyújthatnak számodra. Egy kirándulás a botanikus kertek valamelyikébe kiváló program lehet, magányos sétához, családi időtöltéshez, de romantikus randihoz is.

Kámoni Arborétum

A valamikor önálló faluként számontartott Kámon ma már a vas megyei Szombathely része. A kámoni arborétum rendelkezik Magyarország leggazdagabb fásszárú gyűjteményével, közöttük jó néhány igazi ritkasággal. Itt található a legnagyobb hazai fenyőkollekció, juhar- és tölgyfagyűjtemény. A parkban – a jegenyefenyők közel negyven változata mellett – a gyantás cédrus, a kínai, a mocsárciprus hatalmas példányai láthatók, és igen gazdag az arborétum cserjegyűjteménye is.

Az arborétum egyik leglátványosabb részén, a szépen rendezett rózsakertjében több mint ötszáz fajtát számláló rózsagyűjtemény látható, valamint kaktuszgyűjteménye is az egyik legnagyobb Magyarországon. A Gyöngyös-patak vizével kialakított kis mesterséges tavak körül a szépséges rododendron-ültetvény található, amely tavszzal-kora nyáron a legszebb.

Budafai Arborétum

A park Zala megye déli részén, a Bázakerettye és Kiscsehi közötti út mellett 48 hektáron fekszik. A létesítmény központját az 1926-ban épült vadászház - amely a Zichy család tulajdona volt -, és a köré telepített park képezi. Több mint 200 fajta védett növény, fenyő, lomb- és cserjefajta található itt, és ha kedvedre gyönyörködtél a kiépített, csendes és szép pihenőhelyek, kilátó és játszótér remek lehetőséget nyújtanak egy kis erdei pihenéshez, falatozáshoz, sőt, még szalonnasütéshez is.

Az arborétum területének nagyobbik részét az úgynevezett egzóta fafajok alkotják, melyek Európán belül is ritkaságszámba mennek. A parkban 132 féle tűlevelű és 88 féle lomblevelű fát ültetettek el. A leglátványosabbak a jegenye-, mamut- és a mocsári fenyők, amelyek monumentálisságukkal nyűgözik le a természet rajongóit.



Gödöllői Arborétum

A ma már 350 hektáros arborétumot erdészeti kutatási céllal hozták létre, amely fák és cserjék génbankjaként is működik. Gyűjteményében jelenleg 147 fenyő és nyitvatermő, illetve 875 lombos fa és cserje faj, fajta, változat illetve a földrajzi változat található. A növényfajok a kutatási célok miatt nincsenek szigorúan karban tartva, így még inkább megőrizte a terület az erdők természetes hatását.

A kerten belül egy 40 hektáros részt alakítottak ki parknak, amely pihenési célokat szolgál: játszótér és tűzrakóhelyek állnak az ide látogatók rendelkezésére. A József főherceg nevét viselő liget telepítését 1914-re fejezték be, s a húszas, harmincas években Magyarország legjelentősebb növénykertjeként tartották számon.

Jeli Varázskert

A Jeli arborétum nem csak Magyarország, de Európa egyik legszebb botanikus kertje. A Vas megyei Kám község határában, több mint 100 hektáros területen egyedülálló gyűjteménnyel találkozhatunk a világ minden tájáról. Kiemelkedő a rododendron gyűjteménye, ami ugyan májusban a legpompásabb, de még júniusban is van bőven látnivaló. A Jeli Varázskert Tájövezetek részén található Lombkorona sétány egy Sziklás-hegységet bemutató fenyőerdőben vezet közel 10 m-es magasságban. Az óriások erdejének is nevezett fenyvesben az óriásjegenyefenyő, hemlokfenyő, duglaszfenyő, az óriás tobozokat nevelő jeffrey fenyő és a puha, vaskos törzséről ismert hegyi mamutfenyő példányokat ismerhetik meg a látogatók testközelből. A tobozok, tűlevelek között feltűnnek a helyi madárfajok is. Alaposabb megfigyelésükre az őket ismertető táblákon elhelyett QR-kódok is segítenek.

A 130 m hosszú lombkorona sétányhoz egy völgyhíd is tartozik, ahonnan a közeli Hétforrás csillogó vízfolyásait is megfigyelhetjük. ​

Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót

A többi parkhoz hasonlóan már újra látogatható az ország leggazdagabb botanikai gyűjteménye is Vácrátóton. A virágpompás Nemzeti Botanikus Kertben a látogatók nyomon tudják követni, hogyan fordul át a kert tavaszi arca a nyárba.

Virágoznak az embermagasságú, Ázsia hegyvidéki lejtőin honos korbácsliliomok, a Kínában honos és a "virágok királyának" nevezett fás bazsarózsák különféle fajtái és az idén először láthatók szakállasnőszirom-gyűjtemény példányai. A kert ligetes részén különleges látványt nyújtanak az amerikai származású, halványlila virágú prérigyertyák. Még nyílik az amerikai virágsom, illetve már virágzik a kerti hibrid illatos fűszercserje is. A tavak partján már sárgállanak a Magyarországon is honos mocsári nőszirom virágai. A kányabangiták tányérszerű fehér virágcsoportjai pedig egyes fajtákon kivételesen méretesek. A Rózsakertben egynyári virágok, a Tornácosház oszlopai között pedig muskátlik várják a látogatókat.