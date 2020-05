Sokat lehet hallani a méhészeti termékek, a méhpempő, méhkenyér és a méz immunerősítő hatásáról, de van még egy csodaszer, a propolisz, amely nem csak immunerősítő, hanem nagyon komoly fertőtlenítő hatással is rendelkezik. Külsőleg és belsőleg is használható, így alkalmazható torokfájás, légúti megbetegedések, fogfájás esetén is, de akár az ekcéma tünetei is csökkenthetőek vele.