Akinek van kertje, annak most a koronavírus-járvány miatti kirárási korlátozás alatt az otthon töltött idő is sokkal kellemesebben telhetett. A kertben végzett fizikai munka pedig nemcsak a testmozgás miatt jó, hanem a léleknek is jót tesz, akár a szorongások is elkerülhetőek így!