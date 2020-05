Hajas László a koronavírus-járvány miatt bezárta fodrászatait, de 53 alkalmazottjának az elmúlt két hónapban is ugyanúgy adott fizetést. Ezzel ugyan sok pénzt bukott, de most, amikor újra kinyitotta a fővárosban lévő három szalonját, munkatársai hatalmas lelkesedéssel és lojalitással vethetik bele magukat a munkába.

A járványhelyzet miatti kiesés meghaladta a tízmillió forintot, de a múlt év azonos időszakához hasonlítva a bevételkiesés ennek a többszöröse lehet. Nem szívesen nyúltam hozzá a cégem évtizedek alatt félretett tartalékához, de a felelősségérzet mellett a ragaszkodás is motivált. Senkitől sem akartam megválni, de nem volt könnyű megoldást találni. Életemben annyi Magyar Közlönyt nem olvastam, mint az elmúlt két hónapban – foglalta össze Hajas László a Blikknek, aki cége jogászával lelt rá a megoldásra.

"Sose felejtem, amikor a munkaügyi jogásznak elmondtam, a célom, hogy egyetlen alkalmazottam se éhezzen, azt felelte, még nem találkozott ilyen munkáltatóval. Ez jólesett, és pluszerőt adott, mert a jogi szövegek értelmezése kizsigerelt. Feleségemnek is hálás lehetek, otthon minden lehetséges terhet levett a vállamról, és lelkileg is támogatott, amikor látta, feszültebb vagyok" – mesélte a sztárfodrász, aki a fizetés nélkül szabadság ellenére is adott juttatást alkalmazottainak.

"Talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy mindegyiküknek sikerült beadni az állástámogatási igénylést. Erre szükségük lesz, hiszen termékeket is forgalmazunk, ezért a szabály szerint egyelőre délután háromig lehetünk nyitva. Ez további kiesést jelent, de nem érdekel."

Azt is elmondta, meddig tudta volna így fenntartani cégét, ha nem kerül sor a korlátozások enyhítésére.