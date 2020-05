Az Amerikai Betegségkezelési és megelőző központ friss tanulmánya szerint, a 20-44 év közötti nőknek, akik átlagosan napi 2-3 kávét isznak, 3,4%-kal alacsonyabb az átlagos testzsír-százaléka. Még ennél is szembetűnőbb eredmény mutatkozott meg a 45-69 éves nők között, akik napi 4 vagy még ennél is több kávét isznak: közöttük 4,1%-kal alacsonyabb volt az elhízottak aránya a kávét nem fogyasztó társaikhoz képest – írja a Science Daily.

"Lehet, hogy a kávét vagy annak hatékony összetevőit érdemes beépíteni az egészséges étrendbe, ha ezzel is csökkenteni lehet az elhízás miatt kialakuló krónikus állapotot és következményeit"- nyilatkozta Dr.Lee Smith.