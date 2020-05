Magával vitte a Mokkába a kicsi Katinkát is az énekesnő, ahol kiderült, a kislány cseppet sincs zavarban a kamerák előtt. A Romantic énekesnője elárulta, a gyerek imád énekelni, zongorázni, táncolni, és még talán nála is jobb benne, mivel a kislányban egyáltalán nincs semmiféle idegeskedés vagy drukk, bárhol előadja magát. Ezzel szemben anyukája visszahúzódó, félénk gyerek volt, és még a mai napig is izgul a fellépések előtt.

Katinka egyedül neveli kislányát születése óta, és nagyon szoros a kapcsolatuk. Most különösen élvezték, hogy a karantén alatt együtt lehettek. Az énekesnő olykor hajón dolgozik, ezért hetekig nem látják egymást, ilyenkor Katinka nővére vigyáz a kislányra.