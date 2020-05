Olyannyira, hogy még Rosberg stratégiáját is Schumacherrel vitatták meg a csapattagok, ahelyett, hogy a szóban forgó versenyzőt is beavatták volna. Persze csak két évig voltak csapattársak, de a 34 éves autóversenyző tudta, hogy sosem fog tudni kilépni Michael árnyékából - aki ráadásul még szándékosan keresztbe is tett neki.

"Az egyik Monacói Nagydíj időmérője előtt elfoglalta a garázsunk egyetlen mosdóját, ráadásul igen hosszú időre. Nagyon jól tudta, hogy nekem is szükségem lenne rá, de mivel magától nem jött ki, ezért dörömböltem az ajtón, mint egy vadállat. Ám őt ez nem érdekelte. Teljesen nyugodt volt, miközben tudta, hogy én mindig ideges leszek. Egy perccel a kezdés előtt aztán kijött és eljátszotta az ártatlant: "Bocsi, nem tudtam, hogy ott vagy" - mondta Rosberg az Nau.ch-nak.