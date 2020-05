Egy héttel korábban elkezdte ünnepelni Tatár Csilla a 37. születésnapját, a műsorvezető ugyanis már most kapott egy ajándékot. Ennek hatására boldogan emlékezett vissza a 14 évvel ezelőtti barátnős bulira.

Már most készül születésnapjára Tatár Csilla, pedig csak egy hét múlva lesz. Az ünneplést már csak azért is kezdte meg korábban, mert barátnői meglepték egy mesés virágcsokorral. Ez pedig felidézte Csillában a 14 évvel ezelőtti születésnapját, amit a lányokkal ünnepelt.

„...a közös albérletetekben, csak cukros, színes, alkoholos löttyöket adtatok a kezembe...(btw: én kértem), most pedig itt van ez a színes, óriási, sziruposan gyönyörű csokor!" - áradozott hálásan Csilla az Instagramján.