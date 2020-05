A jó ételek élvezettel történő elfogyasztása az élet sava-borsa. Persze nem jó túlzásba esni ezen a téren sem, ám az étvágytalanság legalább annyira kétségbeejtő lehet, mint a túlevés.

Egy kis biológiaA táplálkozási ingert az éhségközpont szabályozza, amely a hipotalamuszban található. Ez az agyban található terület határozza meg, hogy éhesek vagyunk-e, méghozzá a vérben lévő cukor és aminosavak szintjét valamint a gyomorfal feszülését figyelembe véve.

Mitől csökkenhet az étvágyAz étvágyat nagyon sok tényező befolyásolhatja: nem megfelelő étrend (sok édesség), életmód (dohányzás, alkohol), betegség (gyomorrontás), érzelmi vagy pszichés tényezők (stressz, szorongás), de hormonális változások (terhesség) és bizonyos gyógyszerek is. A rövid ideig tartó étvágytalanság miatt felesleges aggódni, de ha hetek múltán sem változik az ételekhez való viszony, jobb orvoshoz fordulni. A betegségek miatti étvágycsökkenés sem biztos, hogy nagy bajt jelent, hiszen már egy egyszerű megfázás is járhat hasonló tünetekkel, de komolyabb problémák vagy evési zavarok miatt is tapasztalható csökkent étvágy.



Mit lehet tenniAmennyiben nem olyan gond áll a háttérben, amely szakorvosi segítséget igényel, néhány életviteli és étkezési tanács is sokat segíthet.



Vitaminok, ásványi anyagok, gyógyteák

Léteznek olyan vitaminok és ásványi anyagok, amelyek kifejezetten étvágynövelő hatással rendelkeznek. Érdemes ilyenkor több káliumot (avokádó, banán, krumpli, aszalt gyümölcsök, magvak, hüvelyesek), magnéziumot (teljes kiőrlésű gabonák, dió, mogyorófélék, hüvelyesek, zöld főzelékfélék), cinket (tengeri herkentyűk, húsok, dió, mogyoró, tökmag), C- és B-vitamint (zöldségek és gyümölcsök, hüvelyesek, olajos magvak, tojás) bevinni a szervezetbe, akár étrend-kiegészítők formájában is.



A különféle gyógyteák, mint a borsmenta, citromfű, fehér üröm, narancshéj alkalmazása is hatékony lehet az étvágy növelésére, amelyeket étkezés előtt fél órával érdemes elfogyasztani.

Mindent a szemnek

Az étkezések alkalmával nem csupán a gyomrunk, de a szemünk is jól lakik. Vegyük figyelembe, hogy az étvágy szempontjából nagyon sokat számít a látvány, azaz egy szépen elrendezett, színes, gusztusosan tálalt ételt azok is szívesen elfogyasztanak, akik esetlegesen nem is éhesek éppen. Érdemes színes, izgalmas fogásokat tálalni, ezeket még a rosszul evő gyerekek is lelkesen megkóstolják. A fehér joghurtot tarkítani lehet gyümölcsökkel, például eperrel vagy áfonyával, de felnőtteknél a különféle színes szószok és öntetek is jól működhetnek, ahogyan az illatos fűszerek (kakukkfű, gyömbér, fokhagyma) is fokozhatják az étvágyat.



A tálalásnál jó praktika lehet az is, ha egyszerre csak kis adagot teszünk a tányérra, hiszen az kisebb „szenvedés árán" tűnik onnan el és sikerélményt jelenthet az étvágytalanságtól szenvedőnek.



TiltólistaAz étvágy növelése érdekében érdemes minden olyan dolgot kiiktatni a napi rutinból, amely gátat vethet az önfeledt falatozásnak. Ilyen a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás, de kerülni kell a cukros, szénsavas italokat és a finomított ételeket is.