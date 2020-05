A 23 éves énekesnőnek álma volt a híres lapban szerepelni, de sosem gondolta volna, hogy a huszas évei elején ez meg is valósul.

„Tök menő, hogy végülis a húszas éveim elején sikerült ezt elérni, úgyhogy nagyon büszke vagyok. Azért is, mert tudom, hogy a szüleimnek, a nagymamámnak is nagy büszkeség. Inkább az, hogy a szeretteimnek is mutathatom, hogy azért mégis csak nem volt kár engedni, hogy Bogi énekeljen" - árulta el az RTL Klubnak.

Elárulta azt is, számára nagyon fontos volt az, hogy az emberek ne csak egy dalt tudjanak kötni hozzá, ne ő legyen a "We All-os lány". Az X-Faktor mentoraként ismerte meg igazán az ország, Boginak pedig rengeteg terve van, dalokat és klipeket szeretne készíteni, de az sem kizárt, hogy újabb tévés szereplést is vállal majd.