Úgy tűnik, a siklók buknak a hazai hírességekre, ugyanis nemrég Hevesi Tamás is közzétett egy posztotegy példányról, amely épp az egyik kertjükben lévő fán kúszik felfelé. Elég ijesztően nézett ki, nem csoda, hogy Tamás nem örült a látogatásnak.

Egy másik sikló pedig most Demcsák Zsuzsáékhoz köszönt be, ám itt sem maradhatott sokáig - Krishan posztja szerint ugyanis biztonságos helyre vitték az állatot. Zsuzsa férje egy kérdést is feltett a követőinek a téma kapcsán:

"Ti hisztek abban, hogy együtt tudunk élni a természettel anélkül, hogy bántanánk egymást? Ma meglepett minket ez a gyönyörű lény. Biztonságos helyre vittük, vissza a természetbe."