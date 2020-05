Egy kutatás alapján a tudósok az agyi aktivitást vizsgálva pontosan meghatározták, mit is jelent szerelembe esni. Helen Fisher antropológus által vezetett vizsgálat során, amit a Rutgers Egyetemen végeztek, meghatározták a szerelem biológiai alapjait. Ezek a biztos jelek:

1. Egyszer fent, egyszer lent

"A szerelem fáj" szokás mondani, ez pedig nem áll messze az igazságtól. A rajongásunk a másik iránt sokszor okozhat számunkra érzelmileg nehéz pillanatokat, hiszen ez az állapot emocionális és pszichológiai hullámzáshoz, instabilitáshoz is vezet. Eufória, energikusság váltakozik az álmatlansággal, étvágytalansággal és lehangoltsággal.

2.Egy hét után esküvő?

Az erőteljes érzelmek miatt akarva akaratlanul elkezdjük tervezgetni a közös jövőt szerelmünkkel. Kutatások alapján ez az érzés egyfajta túlélési ösztön, erőt ad ahhoz, hogy átküzdjük magunkat bármilyen nehézségen. Hiszen egy támogató partnerrel könnyebb.

3. Nem minden a szex

A szexualitás rendkívül fontos a szerelmesek esetén, ám az érzelmi egység iránti vágy legalább ilyen lényeges ahhoz, hogy igaz szerelemről beszélhessünk. A vizsgálat során az emberek 64 százaléka nyilatkozott úgy – nők férfiak egyaránt -, hogy a szex a legfontosabb része a kapcsolatuknak. Ehhez hozzátartozhat az is, hogy szexuálisan is kisajátítjuk párunkat. Nem akarjuk, hogy a szerelmünk másé is legyen, heves féltékenység jelentkezhet, ami bizonyos szintig teljesen természetes.