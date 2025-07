AI generált Jennifer Aniston felvételekkel vert át szerelmes férfiakat egy csaló

Hihetetlen, de igaz, egy becstelen svindler ördögi tervet eszelt ki: a mesterséges intelligencia segítségével valódinak látszó képeket és videókat készített Jennifer Anistonról, majd magányos férfiakat vett célba a felvételekkel. Üzeneteket küldött nekik, bizonyítékokat készített, hogy ő valóban az igazi világsztár, sőt még odáig is elment, hogy teljesítette a férfiak kéréseit és lefotózta „Jennifer Aniston jogosítványát”. Legalább egy fanatikus rajongót sikerült is kirabolnia ezzel a módszerrel, de még hány olyan ember lehet, aki nem vallotta be, hogy pénzt utalt a Jóbarátok sztárjának.

Jennifer Aniston tudta nélkül éltek vissza a nevével és a személyiségével

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Aniston valódinak látszó jogosítványával oszlatta el a csaló a gyanút

A Mirror számolt be róla, hogy egy southhamptoni férfi Paul Davies néhány hónappal ezelőtt vette fel a kapcsolatot a színésznővel, amikor ráírta közösségi médiában, és legnagyobb meglepetésére válaszolt neki Aniston. Beszélgetésbe elegyedtek, majd heteken keresztül chateltek egymással. Ezalatt az idő alatt bár gyanakodott a férfi, hogy talán nem az igazi színésznővel beszélget, minden gyanúja szertefoszlott, amikor már hangüzeneteket is küldött a csaló, és készített egy olyan fotót is a mesterséges intelligencia segítségével, amin Jennifer Aniston hivatalosnak tűnő jogosítványa is rajta volt. Ezután pedig következett a csaló érzelmi zsarolása, amikor Jennifer nevében azt írta Paulnak, hogy szereti őt.

Kaptam számtalan kamu videót és hangüzenetet, és miután azt mondta, hogy szeret engem, nem tudtam megállni, hogy ne segítsek neki, amikor kérte. Azt mondta, hogy 200 fontra (92 ezer forintra) lenne szüksége, mert letiltották az Apple-előfizetését, én pedig utaltam neki. Többször is kért tőlem pénzt, de túl félénk voltam, így szerencsére ennyivel megúsztam. Onnantól kezdtem el sejteni, hogy itt valami kóser, amikor az utalásom után rengeteg híresség keresett fel engem köztük Mark Zuckenberg is, hogy pénzt kérjenek tőlem egy nyereményjáték keretében

- árulta el a fiatalember.

I really thought Jennifer Aniston loved me and needed my money. https://t.co/jLgDS8gYUf — The Failing NY Times (@FormerNewspaper) July 1, 2025