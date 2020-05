Ma már nem meglepő, ha valaki együtt edz a gyerekével, erre különböző módszerek is vannak. Ám Khloé Kardashian ennek egy egészen egyedi formáját választotta.

A Kardashian lányok nagyon odafigyelnek arra, hogy megőrizzék bomba alakjukat. Khloé azt is kitalálta, hogyan edzhet kislányával együtt, úgy hogy azt a kétéves True Thompson is élvezze. Egy kis kocsiba tette a gyereket, amit magához kötött, és így kezdett futni. Valószínűleg ezzel a mozgás is hatákonyabb.