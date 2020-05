Bár az elmúlt években egyre több olyan hír látott napvilágot, mely szerint a tej fogyasztása felesleges, sőt, akár veszélyes is lehet , én mégiscsak szeretem a kávémban, tejbegrízként és jó emlékeket őrzök a gyerekkori kakózásokról is. Ma van a nemzetközi tejnap, én pedig összegyűjtöttem 5 érvet a fogyasztása mellett.

1. Erősíti a csontokat

A tej kalcium-tartalma ugyan nem kifejezetten magas, mégis sok szakértő szerint a benne lévő laktóz miatt jobban fel tud szívódni a szervezetünkben, mint például a növényi eredetű kalcium. Ráadásul gyerekeknek sokkal könnyebb tej vagy tejtermékek révén biztosítani a megfelelő kalciumbevitelt, mintha ugyanezt zöldségekkel próbálnánk elérni.

2. Véd a betegségek ellen

Több kutatás is bebizonyította, hogy a tejtermékek rendszeres fogyasztásával csökken a magas vérnyomás és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Sőt! A rendszeres, napi körülbelül 0,5 liter tej elfogyasztása egyes daganatos megbetegedések - mint az emlőrák vagy a vastagbélrák - kialakulásának esélyét is csökkenti.

3. Tele van vitaminnal és más hasznos anyaggal

Köztudott, hogy a kazein és a savófehérje immunerősítők, valamint az erek egészségének megvédésében is szerepet vállalnak. A tej a bélrendszerünkben is kifejti hatását: a tejcukor a hasznos Lactobacillus-t, azaz tejsavbaktériumot táplálja, míg a tejzsírok bővelkednek Omega-6 és Omega-3 zsírsavakban. A tejben továbbá van A-, E-, B2-, B5- és B12-vitamin is.

4. Jobban hidratál, mint a víz

A napo folyadékbevitelt nem csak vízzel lehet megoldani. A tejben lévő fehérje, kalcium, elektrolit és szénhidrát felgyorsítja a hidratálás folyamatát. Sótartalmának köszönhetően pedig a dehidratáltsággal együtt járó sóveszteséget is pótolja.

5. Jót tesz az agynak

Tesztek bizonyították, hogy azok, akik rendszeresen isznak tejet jobban teljesítenek a memóriateszteken, mint azok, akik egyáltalán nem fogyasztanak.