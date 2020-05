1. Érzékenyebb, duzzadt mellek

A hormonok a mellekre is hatással vannak, sok nő pedig már akkor megtapasztalja ezt, mikor még csak nem is sejti, hogy babát vár. A mell feszülni kezd, megduzzad, érzékenyebb lesz, a mellbimbó udvar sötétebbé válik: bármelyiket is tapasztald magadon, az bizony utalhat várandósságra.

2. Gyakori vizelési inger

Ez általában csak a terhesség vége felé érinti a kismamákat, a húgyhólyagra gyakorolt nyomás miatt. Ám előfordul, hogy a várandósság legelején is feltűnően gyakran kell mosdót keresgélni. Ennek oka a vese túlműködésében keresendő, mivel a szervezet a terhesség miatt méreganyag-mentesítésbe kezd.

3. Megmagyarázhatatlan fáradékonyság

A progeszteron hormon termelődése sokaknál hirtelen feltörő, mindent legyőző fáradságot eredményez. Ilyenkor nem segít a kávé, csak arra vágysz, hogy eldőlj egy kicsit otthon, amiből gyakran délutáni szunyókálás lesz.

4. Émelygés

A reggeli rosszullét a 6-8. héten kopogtat először, ám vannak azok "szerencsések", akiknél ez már akár a harmadik hétben jelentkezik. Így ha rendszeresen arra ébredsz, hogy émelyegsz, lehet, hogy kisbabát vársz.

A fenti jelek tehát gyakran utalnak korai terhességre, de más is okozhatja őket, így mindneképp keress fel egy orvost, ha fennáll a babavárás lehetősége.