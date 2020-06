Kanye West

Kanye-t valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. Nem csak dalszövegeiben nagyszájú, hanem az életben is. Rengeteg botrány és több kellemetlen tévés pillanat köthető a nevéhez, ettől függetlenül rajongói szinte Istenként tisztelik. A huszonegyszeres Grammy-díjas amerikai rapper június 7-én született Atlantában. Világhírnevet a 2004-es bemutatkozó albumba a The Colleuge Dropout hozta meg neki. Olyan hatalmas slágerek köthetők nevéhez, mint a Heartless, Stronger vagy hatalmas botrány kavaró Famous, melyben Taylor Swiftnek üzent (nem túl kedvesen).



Tupac Shakur

Tupac, művésznevén 2Pac sokak szerint a valaha volt legnagyobb rapper, aki egy las vegas-i lövöldözés során veszítette életét. Shakur 1971. június 16. született New Yorkban. Karrierjét roadie-ként kezdte, azonban fiatalon háttértáncosként is dolgozott mielőtt a rapkirályává vált volna. Dalszövegei leginkább az erőszakkal teli gyermekkoráról, a gettóról, a rasszizmusról, társadalmi problémákról vagy éppen más rapperekkel való nézeteltéréseiről szól. Sokak szerint az utóbbi okozta a halálát is 1996. szeptember 13-án, hiszen a 90-es években a keleti- és a nyugati part rapperei között hatalmas összetűzés alakult ki. Így Tupac kaliforniai sztárként meglehetősen rossz kapcsolatot ápolt Biggie Smalls-al. Halála rendkívül felkavarta a világot, azóta pedig több legenda látott napvilágot hollétéről. Néhány elvetemült rajongó szerint a mai napig él, hiszen néhány dalában utal a halálára és arra, hogy el fog tűnni.

The Notorious B.I.G avagy Biggie Smalls

Az óriási rapper 1972. május 21. született New Yorkban. Biggie Brooklynban nőtt fel, itt ismerkedett meg a kábítószerrel és a drogdílerkedéssel, az utóbbi miatt még börtönbüntetést is kapott. Ám szabadulása után hamar felfedezték és első albumával, a Ready to Die-jal egyből a keleti-parti hiphop egyik legmeghatározóbb alakjává nőtte ki magát. A következő évben a Junior M.A.F.I.A.-t próbálta a slágerlisták elejére juttatni. Második albumának felvételekor belebonyolódott a keleti- és nyugati-part között kialakult konfliktusba. Tupac és Biggie folyamamatosan harcoltak egymással, amely mindkét sztár vesztét okozta. Smalls-t 1997. március 9-én lőtték le Los Angelesben.



Macklemore

Benjamin Hammond Haggerty avagy művésznevén Macklemore 1983. június 19-én Seattle-ben született. 2008-ban kezdett el együtt dolgozni Ryan Lewis producerrel, akivel két stúdióalbumot vettek fel, ám a siker ekkor még elmaradt. A várva várt hírnevet a 2012-ben kiadott Thrift Shop című száma hozta meg neki.Innentől kezdve pedig nem volt megállás, Macklemore neve garancia lett az összes zenei fesztiválon.

Kendrick Lamar

Kendrick Lamar Duckworth 1987. június 17-én született a kaliforniai Comptonban. Napjaink egyik legsikeresebb rappere és előadóművésze. Kendrick 8 évesen látta először a tévében 2Pac és Dr. Dre California Love című videóklipjét, amely akkora hatással volt rá, hogy eldöntötte: hiphop sztár lesz. Az első áttörést a 2010-ben megjelent Overly Dedicated lemez hozta meg számára, ekkor figyelt fel rá a west coast hiphop legenda, Dr. Dre is. Dre miután látta az Ignorance is bliss című dalhoz készült videót a YouTube-on, úgy döntött, szárnyai alá veszi a hozzá hasonlóan Comptonból származó Kendricket. 2020-ra pedig alig akad oylan ember, aki ne hallotta volna a nevét vagy Humble című számát, ami egy éjszaka alatt három Grammy-t hozott neki.