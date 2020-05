Opitz Barbarát is megrendítette Petics Kristóf halála, akinek holttestére vasárnap találtak rá az Újfehértó közepén található tóban. Az énekesnő megtörten nyilatkozott a tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori versenytársáról.

A 2016-os X-Faktor győztese a közösségi oldalán, fotókkal búcsúzott a fiataltól, akivel négy évvel ezelőtt ismerkedtek meg.

"...2016-ban az X Faktor alkalmával ismertem meg Kristófot, aki egy különleges, intelligens, tehetséges, mély érzelemvilágú fiú volt. Az első hozzám szólása az volt, "Te fogod megnyerni ezt a versenyt!" Szavai számomra nagyon sokat jelentettek. Velem az első perctől kezdve tisztelettudóan, kedvesen viselkedett. Mindvégig nekem szurkolt, miután neki el kellett hagynia a versenyt.Versenytársaim közül egyedül Ő tartotta velem a kapcsolatot. Volt, hogy együtt mentünk színházba. Volt amikor panaszkodott, hogy az emberek nem fogadják el olyannak amilyen.. Lázongó volt, kereste helyét a világban. Sok mindenbe belefogott, egy dalt is írt nekem, de nem küldte el sajnos. Szeretett volna meghívni a születésnapjára is... Nagyra tartott engem, és én is nagyra tartottam őt..Könnyek között és nehezen tudom elfogadni, hogy ő nincs már...Isten nyugosztaljon Kristóf!"