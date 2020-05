Az influenszer pár nagycsaládot alapított, négy saját gyerek mellett örökbe fogadtak egy ötödiket is Kínából. Ám most úgy határoztak, nem tudják vállalni a kisfiút a továbbiakban, ezért visszaadták. A döntés okát hallva teljesen kiakadtak a követőik.

A kis Huxley-t Kínából fogadta örökbe Myka Stauffer és a férje, James, négy saját gyerekükkel együtt nevelték őt. A pár népszerű a YouTube-on és az Instagramon is, a kisfiúról is sok videót és fotót osztottak meg. Éppen ezért is akadtak ki teljesen a követőik, amikor bevallották, úgy döntöttek, visszaadják a gyereket, mivel kiderült, hogy autista - írta meg a BuzzFeed.

„Amikor Huxley hozzánk került, csak akkor derült ki, hogy különleges figyelmet igényel, erről mi nem tudtunk, mert nem tájékoztattak róla. Megrázó volt az orvosok visszajelzéseit hallgatni a felkavaró tényekről. Sosem akartunk ilyen helyzetbe kerülni. Megpróbáltunk segíteni Huxleynak, amennyire tudtunk" - mesélte az anya.



Orvosról orvosra jártak, de végül rájöttek, nem tudják megadni a gyereknek azt, amire szüksége van.

"Úgy érzem-e, hogy anyaként elbuktam? 500 százalékban" – mondja a nő.

Huxley azóta új családhoz került, akik elfogadják őt olyannak, amilyen.

A pár követői felháborodásukat fejezték ki, mert úgy gondolják, a szülők egyből feladták, mert kissé nehezebb lett a helyzetük. Azt firtatták, vajon ha a vérszerinti gyerekükről derült volna ki, hogy ebben a betegségben szenved, őt is továbbadják? A házaspár népszerűsége tehát hatalmasat zuhant, a követők nem akarnak tőlük gyerekneveléssel kapcsolatos tartalmakat látni.