Sarka Kata friss posztjában több szépséget is láthatunk egyszerre: barátnőjével, Mankerral együtt pózolnak.

Sarka Kata legutóbb nagyon meglepte a rajongóit, ugyanis megmutatta, hogy fest 10 km futás után, smink nélkül. A háromszoros sztáranyuka posztjától dobtak egy hátast a követők, nem is tudták, hogyan fejezzék ki a véleményüket.

Most azonban talpig sminkben és csodaszép ruhában mutatkozott, ráadásul nem egyedül, hanem barátnői társaságában. Kasza-Darai Andrea is olyan elegáns volt, mint egy igazi díva, be kell vallani, nagyon kitettek a lányok magukért.