Bár sokan nem tudják, Edina 2008-ban a Diamonds együttes Latin lány című klipjében is szerepelt.

Edina folyamatosan beszámol élete történéseiről, és amibe csak tudja, beavatja rajongóit. A kétgyermekes sztáranyukáról kevesen tudják, hogy a pop szakmában is bontogatta szárnyait, 2008-ban a Diamonds együttes videójában láthattuk őt táncolni, sőt még énekhangját is megmutatta.

Néhány évvel ezelőtt a Nagy Duett című műsorban is szerepelt, és nem titkolja, hogy az egyik legnagyobb álma az, hogy egyszer énekesnőként is elismerjék. 2017-ben Edina egyébként Burai Krisztiánnal és Lévai Lacival is készített közös dalt.

Íme a 12 évvel ezelőtt készített dal, amiben Edina még csak 18 éves.