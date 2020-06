Egy barát szerint Hódi Pamela és Tóth Bence szakításában Berki Krisztánnak is volt szerepe.

Ugyan már közel 3 éve nem alkot egy párt Hódi Pamela és Berki Krisztán, életüket örökre összeköti közös gyermekük, Nati. Hiába jelenti azonban az életet számukra a kislányuk, a kettejük kapcsolatát nem sikerült rendezniük, kisebb-nagyobb nézeteltérések mindig vannak köztük.