A 33 éves amerikai férfi koronavírussal fertőződött meg, állapota annyira súlyos lett, hogy lélegeztetőgépre kapcsolták, de nem tudta legyőzni a kórt.

Még volt ideje a telefonjában egy búcsúlevelet írni imádott feleségének és két gyerekének – írja a Daily Star.

A nő néhány kép miatt kapcsolta be párja mobilját, miután elhunyt, amikor látta, hogy halála előtt megpróbálta felhívni őt, és észrevette a jegyzeteit is, amiben néhány személyes adatot és jelszót írt le a férfi. Majd lejjebb görgetve megtalálta a szívhez szóló búcsúlevelét is, ami így szólt:

„Teljes szívemből szeretlek Titeket. A legszebb életet kaptam tőletek. Szerencsés vagyok, hogy a férjed lehettem, valamint Braedy és Penelope édesapja. Katie, te vagy a leggyönyörűbb, leggondoskodóbb ember, akivel valaha találkoztam. Valóban különleges vagy, ígérd meg, hogy boldogan és ugyanolyan szenvedéllyel éled majd az életed, mint mikor beléd szerettem. Látni téged édesanyaként a legjobb dolog volt a világon, amit átélhettem. Mondd meg Braedynek, büszke vagyok, hogy az apja lehetek, és mindenre az leszek, amit véghezvisz majd. Penelopénak pedig add át, hogy ő az én hercegnőm, és mindent megkaphat az életben, amit csak akar."

A férfi zárásul hozzátette, szeretné, ha felesége találna majd valakit, akivel boldog lehet, és aki szeretni fogja őt és a gyerekeit.