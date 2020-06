A sport mindig fontos szerepet játszott Szabó Zsófi életében, azonban az utóbbi években hanyagolnia kellett, hiszen megszületett kisfia, Mendel. A műsorvezető nemrég elhatározta, hogy visszatér régi önmagához, ezért újra felhúzta a futócipőt.



"Mendel születése előtt is futottam, akkor is teljes elszántsággal csináltam, de sajnos abbamaradt. Az ember mindig kifogásokat keres, a sok munkára fogja, a gyereknevelésre, én sem voltam ezzel másként, de most elhatároztam, hogy visszatérek a régi önmagamhoz, akinek a sport fontos szerepet játszik az életében. A ruháimon látom, hogy formálódom, de nem elég a futás, ezért kezdtünk el diétázni is, próbáljuk visszaszorítani a szénhidrátfogyasztást, és arra is odafigyelünk, hogy miből mennyit eszünk" – mesélte Zsófi a Blikk-nek.