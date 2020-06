A múlt heti botrány óta nem csillapodtak a kedélyek a Kensigton palotában, ugyanis megjelent egy hosszadalmas cikk Katalin hercegnéről a Tatler nevezetű magazinban, ami negatív színben tüntette fel őt és egész családját. Minden szaftos pletykát kiteregettek, példának okán, hogy Meghan hercegnével amiatt vesztek össze, hogy a koszorúslányok viseljenek harisnyát, vagy ne, Harryék esküvőjén. Azt is felhozták, hogy Vilmossal arra figyelmeztették Harryt, hogy lassítson a Meghannal - jegyzi a TheSun.

A lap úgy véli sokkal előkelőbben beszél, mint régen, és úgy viselkedik, mint maga Erzsébet királynő. Édesanyjáról, Carole-ról és húgáról, Pippáról is sértő dolgokat állított a cikk írója. Az írás szerint mind a ketten sznobok, és szánalmasan törekednek arra, hogy beilleszkedjenek a királyi családba. Vilmos és Carole kapcsolatán is csámcsogtak, a herceg állítólag mindig is olyan édesanyára vágyott, amilyen Katalin anyja, ez viszont meglehetősen tiszteletlen Dianára nézve.

A palota ezek után beperelte a lapot, miszerint több valótlan dolgot is állít. A csavar a történetben pedig az, hogy a hercegné jól ismeri a lap főszerkesztőjét. Kifejezetten jó kapcsolatot ápolt Richard Dennennel, ezek mellett pedig a Tatler egy rendkívül megbízható újságnak számított Nagy-Brittaniában...mostanáig.