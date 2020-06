A tévés igazi büszke anyuka, ugyanis lánya, Lolita a mindene, aki igazi nővé cserepedett. A 25 éves lányt kicsi kora óta körül veszi a szereplés anyukája révén, őt azonban mégsem vonzza a reflektorfény. A műsorvezető Instagram oldalán ezért láthatjuk őt ritkán. Most azonban kivételt tett!

A fotókon jól látszik, mennyire szeretik egymást, ezt az imádni való látványt, már csak a poszthoz írt a megható sorok tetőzték.

„Amikor nagymama leszel, akkor is a mi kislányunk maradsz Lolitánk! Emlékszem, amikor 10 napos korodban elvittelek az első sétára, vastag rugdalózót adtam rád, gondosan, alaposan betakartalak két pléddel is. Meg ne fázz! Július vége volt, az elmúlt 30 év állítólag legmelegebb napja, de újdonsült, nagyon fiatal anyukaként azt hittem, hogy a kisbabák hőháztartása egészen más, mint a felnőtteké. Odajött hozzám egy néni és nagyon kedvesen megcsodált, hogy milyen szépséges vagy! Dagadt a mellem! Nemcsak a rengeteg anyatejtől, hanem a büszkeségtől is! Aztán finoman, hogy meg ne sértsen, a következőt mondta: "Kedveském! Vegye le drága erről a szegény kislányról a takarót, a rugit, térítsen a kis meztelen bőrére egy textil pelust, hiszen mindjárt megsül szegényke! " Azóta is tanulom az anyaságot..." - írta Andrea.