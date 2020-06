A makulátlan, rugalmas bőr egyet jelent a szépséggel és az egészséggel. Ha valakire ránézünk, akkor az arcát figyeljük meg először és azonnal feltűnik, ha a bőre üde és ragyogó, de az is, ha fakó, élettelen vagy pattanásos. Számos kozmetikai termék kecsegtet minket a csodás bőr ígéretével, pedig ahhoz, hogy valódi eredményt érjünk el, a szépítkezést belül kell kezdenünk.

A csodás bőr titka a megfelelő táplálkozás. Természetesen sokat javíthatunk az állapotán különféle szérumokkal, krémekkel, olajokkal, ám ha nem biztosítjuk számára a megfelelő, belső táplálást, akkor nincs az a kozmetikum, amellyel valódi áttörést érhetnénk el.



Szépség és egészségA bőrnek sokféle tápanyagra van szüksége ahhoz, hogy erős, ellenálló és egészséges legyen, s ez nem csupán a szépségünk miatt fontos.

A bőr ugyanis a legnagyobb kiterjedésű szervünk, amely pajzsként védi a testünket a különféle külső hatásoktól, legyen szó UV-sugárzásról, vízről, sérülésekről, kórokozókról stb. Ugyanakkor a felhám alatti réteget kollagénrostok alkotják, ezek felelősek a bőr rugalmasságáért. A kollagén egyfajta fehérje, amely a kor előrehaladtávalegyre csökken, ráadásul a szabad gyökök is elősegítik a károsodásukat, így alakulnak ki a ráncaink.



Mit (t)ehetünk annak érdekében, hogy a bőrünk sokáig egészséges és szép maradjon? A szabad gyökök okozta károkat enyhíthetjük, ha antioxidánsokban gazdag táplálékokat fogyasztunk, de az egészséges bőrhöz – és hajhoz – elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét, esszenciális zsírsavakat, A-vitamint (béta-karotint), C-vitamint, E-vitamint és B-vitaminokat valamint cinket vigyünk a szervezetünkbe.



Fehérje A bőr és a haj regenerálódásához fehérjékre van szükség, amelyek a keratint és a kollagént alkotó aminosavakká bomlanak. Remek fehérjeforrások a különféle húsok (csirke, pulyka, sertés, marha), a tojás, a tejtermékek, a bab, a lencse, a csicseriborsó, a spenót, a spárga és a halak, amelyek a fehérje mellett A- és D-vitamint, cinket valamint ómega-3 zsírsavakat is tartalmaznak, amelyek szintén nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a bőrünk szép legyen.





A-vitaminA sejtek növekedéséhez és regenerálódásáhozfontos, hogy megfelelő mennyiségű A-vitaminhoz jusson a szervezetünk, amely ráadásul még remek antioxidáns is, így hatékonyan veszi fel a küzdelmet a bőr öregedésével szemben. A narancsszín és piros, sárga, sötétzöld gyümölcsökben és zöldségekben béta-karontin található, amelyet a szervezet A-vitaminná alakít, így érdemes bőségesen fogyasztanunk például piros húsú paprikát, spenótot, édesburgonyát, sütőtököt, sárgarépát, kelbimbót és salátaféléket.

C-vitaminA legismertebb és legsokoldalúbb vitaminról már korábban írtunk, ám itt is meg kell említenünk, hiszen a C-vitamin kiváló antioxidáns valamint a kollagéntermelésben is jelentős szerepet játszik. Külsőleg és belsőleg alkalmazva egyaránt bőrszépítő hatással bír, ezért fogyasszunk sok citrusfélét, paprikát, paradicsomot, epret, brokkolit, kivit, kelbimbót, de a csipkebogyóból készült hideg vizes kivonat is jó választás.





E-vitaminMegakadályozza a sejtmembránban lévő többszörösen telítetlen zsírsavak oxidációját és az ezzel járó károsodást, így véd a szabad gyökök ellen. Legfőbb forrásai az olajos magvak és az ezekből nyert olajok valamint az avokádó, a búzacsíra, a dió- és mogyorófélék, a hüvelyesek, a mazsola valamint a tojássárgája.



B-vitaminokA szép bőr számára különösen a B12-vitamin nélkülözhetetlen, hiszen elengedhetetlen a sejtek osztódásához és növekedéséhez. Ez a vitamin nagy mennyiségben fordul elő a különféle húsokban (marha, sertés, bárány, borjú), a halakban, a tejtermékekben (tej, sajt, joghurt, kefir, túró) és a tojásban.





CinkAz a nyomelem segítabban, hogy asejthártya minél ellenállóbb legyen a külső hatásokkal szemben, ráadásul a cink hiánya pattanásos bőrt eredményezhet, így jobb, ha beiktatjuk az étrendünkbe a kagylóféléket. Amennyiben ezektől ódzkodunk, fogyasszunk tojást, száraz hüvelyeseket, barna rizst, sárgarépát, földimogyorót és sajtokat.



Végül, de nem utolsó sorban, ahhoz, hogy a bőr valóban üde, életteli és sima legyen megfelelő mennyiségű vizet kell fogyasztanunk, naponta minimum 2 litert, enélkül az epidermisz hidratáltsága nagymértékben csökken, a bőr pedig szárazzá, ráncossá, netán repedezetté válik.