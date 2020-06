A környezetvédelem, az újrahasznosítás és a hulladékmentesség egyre nagyobb hangsúlyt kap az életünkben. Aki próbál tudatosabban élni, az manapság azt is megnézi, hogy mibe teszi a boltban a kiflit, újrahasznosítható-e a megvásárolt termék csomagolása vagy éppen felhasználható-e a keletkezett szemetet. A kávézás során – még akkor is, ha nem kapszulás kávéfőzőt használunk – a forró, aromás ital hulladékot termel, méghozzá zaccot, ami viszont a környezettudatosság jegyében számos módon újrahasznosítható.

SzépségápolásFilléres ráfordítással a kávézaccból remek arc- illetve testradírt készíthetünk. Nem kell hozzá más, csak a lecsepegtetett vagy kissé kiszárított zacc és némi méz, tej vagy olívaolaj. Ha a zaccot mézzel keverjük össze, akkor egy szuper, tápláló radírt kapunk, a tejtől még simább és bársonyosabb lesz a bőrünk, míg az olíva magában is csodásan hidratál, hát még akkor, ha egyben radírozunk is vele! A zacchoz keverj annyi mézet, tejet vagy olajat, amitől egy krémes állagú pasztát kapsz, majd finoman dörzsöld át vele az arcodat, testedet, végül öblítsd le. A vivőanyagokat akár kombinálhatod is, így kaphatsz pl. mézes-tejes, mézes-olajos bőrradírt is tovább fokozva a peeling áldásos hatásait.



KertészkedésA kert vagy a virágok gondozásában is segítségünkre lehet a kávézacc. A zaccnak igen magas a nitrogéntartalma, ami egyben a növények fő tápeleme is, így néha érdemes a virágföldbe keverni. Vigyázzunk azonban, mert ha nem szárítjuk ki, akkor a levegőn hajlamos megpenészesedni, ezért jobb, ha nem csak a föld tetejére szórjuk, hanem bele is forgatjuk.



A kávézacc azonban nem csak tápanyaggal látja el a növényeket, de meg is védi őket, ugyanis mind a csigák, mind pedig a hangyák messze elkerülik azokat az ágyásokat és növényeket, amelyeket zaccal szórunk körbe.



OtthonAz otthonunkban nem csupán a fürdőszobában tehet jó szolgálatot a kávénk mellékterméke, de bizony a konyhában vagy a gardróbban is hasznosíthatjuk. A kávézacc ugyanis remekül semlegesíti a különféle kellemetlen szagokat a hűtőben, de akár a cipőkben is.





Éljen a környezettudatosság, az újrahasznosítás, de leginkább a kávé, meg zacc is!