A felelősség pedig a mienk, hiszen itt és most kell elindítani a változást, hogy annak a jövőben eredménye lehessen. Persze ez nem megy egyik napról a másikra és nem is biztos, hogy mindenki képes feladni teljesen az eddig megszokott, kényelmes kis életét, de mindenki tehet valamit és a legkisebb lépés is közelebb vihet a célhoz. Ha te is úgy érzed, hogy tennél az ügy érdekében, de nem tudod, hogyan is fogj neki, itt van néhány kezdő tipp a környezettudatos és hulladékmentes élethez.



5+1 lépés a kezdetekhez

1. Az első állomás a tudatosság! Mielőtt megvennél egy terméket, kérdezd meg magadtól: Valóban szükségem van rá? Már az hatalmas lépés, ha nem vásárolsz felesleges dolgokat vagy olyasmit, aminek az alternatívája már megtalálható az otthonodban.

2. Szintén a tudatosság része, ha megvizsgáljuk, milyen típusú hulladékból termelünk a legtöbbet. Ha sok műanyag palackkal van tele a szemetesed, akkor ideje elgondolkodnod egy kulacson vagy azon, hogy Magyarországon a csapvíz nem csak, hogy fogyasztható, de átlagon felüli, tehát nem kell feltétlenül palackos vizekre költened és főleg nem felesleges hulladékot termeled vele

3. Nem szükséges egy vásárlás alkalmával 54 műanyag, egyszer használatos zacskóba pakolni az 54 féle terméket, amit megvettünk. De ha lehet, akkor semennyibe se! Ne használj műanyag zacskót! Számos alternatívája létezik már a nejlonszatyornak: ilyenek a pamutból vagy textilből készült kis szütyők, amelyek különféle méretben és formában kaphatóak, így kedvedre válogathatsz köztük, sőt, ha ügyes vagy, akkor te magad is megvarrhatod ezeket, a saját igényeidnek megfelelően.



4. Manapság nagyon trendi elviteles kávéval a kézben róni az utcákat és sokszor praktikus is, hiszen előfordul, hogy sietünk valahova, nincs időnk leülni és úgy elszürcsölni a napi koffeinadagunkat. Pedig az elviteles poharakkal is csak gyarapítjuk a szemetet. Ha semmiképp sem tudsz pár percet szánni arra, hogy a kedvenc kávédat helyben fogyaszd el, vegyél többször használatos, saját elviteles kávésbögrét, ami hidd el, szintén nagyon divatos és rengeteg színből, mintából és típusból választhatod ki az egyéniségedhez legjobban illőt.



5. A XXI. századra jellemző a túlkínálat és hogy a bőség zavarában sokszor alig tudunk választani, ha valamit venni szeretnénk. Milyen játékot vegyünk a gyereknek, milyen fogkefét válasszunk, milyen öblítőt és így tovább. Ha már neked is eleged van ebből, akkor egyszerűen válaszd azt, ami természetes. Lehet ez is szempont, nem csak a hangzatos reklám vagy a tetszetős csomagolás. A gyerek kaphat fából készült kisvonatot műanyag helyett, te pedig sikálhatod a fogadat bambuszból készült fogkefével is, de az öblítő helyett is használhatsz mosóparfümöt. A te döntésed!

+1 Ez talán inkább haladó szintnek számít, mintsem kezdőnek, de érdemes feltérképezni, hogy a közelben hol található csomagolásmentes bolt. Igen, csomagolás nélkül nehéz vásárolni vagy legalábbis nehezebb, mint ahogyan azt megszoktuk, de erre is csak át kell állni. Ha már vannak kis szütyőid, akkor vidd magaddal őket és a régi befőttesüvegeket is remekül hasznosíthatod ebben a formában. Egy kis szemléletváltás, kis rugalmasság és már ez sem tűnik olyan nagy ördöngösségnek.



Elhagyni a régi szokásainkat, berögződéseinket nem egyszerű és sokszor áldozatokat is kíván. Ugyanakkor a felsorolt lépések közül biztosan van olyan, ami számodra sem jár hatalmas lemondással, csak olyannal, amit - lehet sóhajtva, de - te is fel tudsz vállalni. Kezdd azzal, és ha tetszik, akkor próbáld ki a többit is.