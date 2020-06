Le kellett már cserélnie a ruhatárát az állapotos Radics Giginek gömbölyödő pocakja miatt. Egy időre mellőzi a topokat és a sortokat, és kényelmesebb darabokra vált. Az énekesnő elárulta, édesanyjától szokott kölcsönkérni ruhákat, mert azok kényelmesek most számára.

„Attól, hogy anyuka leszek, ugyanúgy fontos kell, maradjon a külső és belső egyensúlyom. Egy állapotos kismamának gyorsan változik a teste, ennek van lelki vonatkozása is, de a legáldásosabb dolog még akkor is, ha ezzel együtt a ruhatárat is át kell variálni pillanatok alatt" – mesélte Gigi a Blikknek.

A sztár gyönyörű kismama, büszkén mutatja meg közösségi oldalán a pocakját. Amiatt nem görcsöl, hogy esetleg felszalad rá néhány kilo, hiszem ez természetes.

„Az ételek szempontjából most kicsit több mindent megengedek magamnak, érzem, mikor mire van szüksége a szervezetemnek. Nem hanyagolom a sportot, csak kicsit átalakítottam komfortosabb verzióra, és kizárólag otthon végzem a gyakorlatokat. Szuper kismamatornákat találtam az interneten." – mondta Gigi.

Valószínűleg, mire újra színpadra léphet, már nagy pocakja lesz. Most az új album készítésre koncentrál, ami úgy tűnik, már a nyáron megjelenik majd.