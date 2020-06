Schobert Norbi megunta a negatív hozzászólásokat, és hosszú posztban üzent az őt kritizálóknak.

"Kedves Kritizálók! Én nem állítom választás elé Gézát! Azzal edzeget akivel akar, de nem most. Nem támadok senkit, csak segítek, mert megkértek és oldottam már meg 100 és 174 kg fogyást is. Nem szép dolog ebben a helyzetben bántani Őt. Meg kell fognia a szakadék szélén minden fűszálat. Elférnek a küldetésben a szakemberek, ezért magam mellé vettem egy belgyógyászt és egy endokrinológust. Állom a menüjét, ha kell végig, odaviszem az orvosokat és bebizonyítom, hogy szegénységből, betegségből, 220 kg zsírfeleslegből is ki lehet törni... Ha a Jóisten is megsegít és ad Neki időt, erőt. -írta Norbi a posztban, ami alá rengeteg hozzászólás érkezett.

Vannak, akik az egekig magasztalják:

Norbi egy nagyon jó ember ,az Isten áldjon meg Norbi még 1000 évig. Sok ilyen ember kellene a világba mint Norbi.

Nagyon szép gesztus! Sok sikert kívánok mindkettőtöknek.

És akadnak, akik Norbi segítségnyújtása mögött egészen mást látnak, és keményen bírálják:

Milyen már, hogy volt egy remek edzője és elcsaltad flancos update cuccokkal... nem tisztességes!