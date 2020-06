A méhpempő hasznos lehet egy nő életének minden ciklusában, segíthet a teherbeesésben és könnyebbé teheti a klimax időszakát is. A propolisz a házi patika alapja lehet, hiszen nem csak kívűlről fertőtleníti a csipéseket, horzsolásokat, hanem például fogfájás vagy torokfájás esetén is hatékonyan alkalmazható. A méhkenyér pedig nem csak a méhek csodaeledele lehet, hanem a mindennapi étkezésbe illesztve segít a szervezetünk méregtelenítésében, megelőzi és kezeli a vérszegénységet is.