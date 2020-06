A színésznő anyukája már háromszoros nagymama, de arisztokratikus szépsége miatt több évet is letagadhatna a korából.

Anyukám imádja a nagymama létet. A húgoméknál nemrégi született még egy kisfiú, így már háromszoros nagyi. Mi világ életünkben összetartó család voltunk, anya nagyon sokat segít nekünk. Ha kell, a picikkel foglalkozik, bevásárol, vagy elkísér minket programokra, együtt megyünk templomba is. Sok időt töltünk közösen annak ellenére is, hogy nem egy városban lakunk. A karantén alatt sajnos keveset lehettünk együtt, az nagyon nehéz volt mindannyiunknak, de most már úgy tűnik, visszaállt az életünk a normális kerékvágásba. A hétvégén is családi program volt, ott készültek a friss fotók rólunk

– meséli a Borsnak Mádai Vivien.