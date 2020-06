Családtagként tekintett a teknőcökre Tilla, hiszen tíz évig velük voltak, ám sajnos nehéz döntést kellett hozniuk. Megválnak az állatoktól, mert már nem tudnak nekik helyet biztosítani.

Az viszont megnyugtatja őket, hogy szuper otthont találtak nekik: a Fővárosi Állat- és Növénykert lesz az új helyük.

„Tíz év után már nem tudjuk őket hova rakni, úgyhogy most ideköltöznek. Egy nagy tó lesz az új otthonuk, ahol több száz másik teknőssel élhetnek. Talán úgy is fogalmazhatok, hogy tíz év rabság után, most lesznek szabadok" – mondta Tilla az Instagram-oldalán.