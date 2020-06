David Schwimmer 9 éves lánya döbbenetes változáson ment keresztül: egyik pillanatról a másikra megszabadult hosszú, barna fürtjeitől. A nem mindennapi hajvágást édesanyja, Zoe Buckman hajtotta végre, a kis Cloe pedig csak ült és mosolygott elégedetten.

A sztár egykori felesége a közösségi oldalára is feltöltött néhány fotót Cloe új külsejéről, és az is kiderült, miért vágatta le. Cloét is nagyon felzaklatta a George Floyddal történt borzalmas esetet, ő így szeretné kifejezni a véleményét, így harcol a rasszizmus ellen - írta meg a DailyMail.